***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.12.2021 14:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981153
BIST
14:481.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:4813,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0600
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:4815,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0314
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:48788,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,94
|Açılış
|: 788,47
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:48
|RNPOL
|10,89
|165.484
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.396.049
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|50.355.906
|% -9,90
|
|MIATK
|32,38
|224.606.441
|% -8,01
|
|GARAN
|11,86
|2.062.413.701
|% 1,72
|
|THYAO
|18,59
|946.073.222
|% 0,32
|
|PETKM
|8,47
|867.174.527
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|831.752.742
|% 2,33
|
|SISE
|13,17
|805.782.565
|% -0,60
|
|TSKB
|1,64
|498.728.469
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|831.752.742
|% 2,33
|
|GARAN
|11,86
|2.062.413.701
|% 1,72
|
|ODAS
|1,66
|281.285.187
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,22
|179.345.924
|% 0,83
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7727
|13,7786
|% 0,44
|
|Euro
|15,5557
|15,5676
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,2295
|18,3209
|% 0,67
|
|Frank
|14,8782
|14,9678
|% -0,05
|
|Riyal
|3,6612
|3,6796
|% 0,42
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,54
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.321
|2,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|1,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|1,89
|