***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
14.12.2021 09:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983035
BIST
11:522.129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 27,82
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
11:5214,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,4120
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
11:5216,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4724
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1386
En Düşük
15,5796
11:52814,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 19,64
|Açılış
|: 814,46
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler11:52
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|22.786.175
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|56.296.791
|% 9,93
|
|EUHOL
|2,38
|15.256.671
|% 9,68
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|FENER
|31,84
|103.821.641
|% -8,24
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|TUCLK
|15,94
|32.349.483
|% -7,43
|
|GARAN
|12,04
|2.284.876.809
|% 1,01
|
|PETKM
|10,04
|1.748.996.394
|% 1,01
|
|THYAO
|22,56
|1.181.441.876
|% -0,35
|
|KRDMD
|11,58
|986.462.987
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,88
|965.964.605
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,88
|965.964.605
|% 4,02
|
|GARAN
|12,04
|2.284.876.809
|% 1,01
|
|PETKM
|10,04
|1.748.996.394
|% 1,01
|
|TSKB
|1,68
|283.349.888
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,24
|153.091.536
|% 0,81
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2256
|14,2446
|% 2,98
|
|Euro
|16,0406
|16,0896
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,6952
|18,7889
|% 2,61
|
|Frank
|15,3346
|15,4269
|% 2,68
|
|Riyal
|3,7730
|3,7920
|% 2,64
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-1,98
|
|Altın Gr.
|815
|815
|19,86
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|42,00
|
|Tam
|5.380
|5.516
|23,24
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|11,25
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|5,62
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,18
|0,25
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|0,56
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07ISGSY
Yüzde 8.98 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 726, 312 adet işlem
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12:06MIATK
Yüzde 7.56 oranında artışla 36.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 411, 990 adet işlem
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12:04XU100
Endeks 2, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 811.00 milyon TL de
-
12:03DNISI
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 194 adet işlem
-
12:02INVEO
Yüzde 4.30 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 218 adet işlem