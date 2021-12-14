***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
14.12.2021 09:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983037
BIST
12:572.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 36,69
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
12:5714,2690
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,4364
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,2941
En Düşük
13,7980
12:5716,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 0,5617
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,1789
En Düşük
15,5796
12:57817,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 22,55
|Açılış
|: 817,39
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler12:57
|SODSN
|36,30
|63.490
|% 10,00
|
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|DOBUR
|136,60
|6.088.125
|% 9,98
|
|NIBAS
|15,21
|23.737.925
|% 9,98
|
|ORCAY
|23,46
|56.557.478
|% 9,93
|
|ISBIR
|55,10
|2.514.508
|% -9,89
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|FENER
|32,02
|121.037.225
|% -7,72
|
|KLGYO
|2,03
|62.381.337
|% -6,88
|
|TUCLK
|16,06
|39.234.280
|% -6,74
|
|GARAN
|12,12
|3.603.329.270
|% 1,68
|
|PETKM
|10,10
|2.066.984.925
|% 1,61
|
|THYAO
|22,76
|1.515.927.774
|% 0,53
|
|YKBNK
|3,92
|1.393.039.650
|% 5,09
|
|KRDMD
|11,61
|1.194.049.955
|% 1,31
|
|YKBNK
|3,92
|1.393.039.650
|% 5,09
|
|GARAN
|12,12
|3.603.329.270
|% 1,68
|
|TSKB
|1,70
|360.756.868
|% 3,03
|
|PETKM
|10,10
|2.066.984.925
|% 1,61
|
|SKBNK
|1,26
|207.962.852
|% 2,44
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2669
|14,2690
|% 3,15
|
|Euro
|16,1475
|16,1789
|% 3,60
|
|Sterlin
|18,7835
|18,8777
|% 3,09
|
|Frank
|15,4180
|15,5108
|% 3,24
|
|Riyal
|3,7864
|3,8054
|% 3,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,41
|
|Altın Gr.
|816
|817
|21,73
|
|Cumhuriyet
|5.418
|5.500
|54,00
|
|Tam
|5.389
|5.529
|35,82
|
|Yarım
|2.605
|2.675
|17,33
|
|Çeyrek
|1.306
|1.337
|8,66
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,24
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,20
|