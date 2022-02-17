***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.02.2022 12:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formunda Risk Değeri Güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002344
BIST
17:102.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,24
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:1013,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0174
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:1015,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:10827,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 9,06
|Açılış
|: 828,33
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|63.867.686
|% 9,94
|
|BUCIM
|1,88
|160.035.385
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.647
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.514.835
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.502.301
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,46
|5.934.210.317
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,77
|1.868.135.411
|% -0,84
|
|EREGL
|28,38
|1.615.337.202
|% 0,71
|
|TUPRS
|194,10
|1.270.135.034
|% -0,77
|
|GARAN
|11,89
|983.556.658
|% 0,42
|
|THYAO
|29,46
|5.934.210.317
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,03
|790.398.216
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,77
|1.868.135.411
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,32
|359.945.939
|% -1,69
|
|BUCIM
|1,88
|160.035.385
|% 9,94
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6058
|13,6126
|% 0,12
|
|Euro
|15,4908
|15,5013
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4881
|18,5808
|% 0,33
|
|Frank
|14,7409
|14,8297
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6178
|3,6360
|% 0,16
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,30
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-1,41
|