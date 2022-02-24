***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2022 11:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003990
BIST
12:491.880
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.953
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.852
12:4914,2026
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
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14,2389
En Düşük
13,7709
12:4916,0322
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16,1342
En Düşük
15,4856
12:49890,10
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 848,41
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890,27
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ALKA
|17,82
|25.701.231
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,82
|88.342.982
|% 9,65
|
|PETUN
|20,88
|25.407.430
|% 9,15
|
|HUNER
|2,54
|482.419.960
|% 4,96
|
|PINSU
|3,33
|9.989.296
|% 4,39
|
|GSDDE
|3,15
|9.997.800
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.031.116
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|147.348.344
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.372.882
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.356.520
|% -10,00
|
|EREGL
|29,14
|1.467.791.756
|% -4,21
|
|THYAO
|25,28
|1.442.543.404
|% -9,97
|
|GARAN
|11,30
|936.721.633
|% -2,84
|
|KRDMD
|10,92
|778.007.732
|% -6,83
|
|HUNER
|2,54
|482.419.960
|% 4,96
|
|HUNER
|2,54
|482.419.960
|% 4,96
|
|YKBNK
|3,66
|478.700.507
|% -6,63
|
|EKGYO
|2,02
|171.031.551
|% -8,60
|
|GARAN
|11,30
|936.721.633
|% -2,84
|
|ODAS
|1,30
|109.049.730
|% -7,14
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1968
|14,2026
|% 2,79
|
|Euro
|15,9651
|16,0322
|% 2,39
|
|Sterlin
|19,0264
|19,1218
|% 1,98
|
|Frank
|15,3461
|15,4386
|% 2,40
|
|Riyal
|3,7724
|3,7913
|% 2,75
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|45,46
|
|Altın Gr.
|889
|889
|40,84
|
|Cumhuriyet
|5.934
|6.024
|311,00
|
|Tam
|5.904
|6.058
|314,95
|
|Yarım
|2.854
|2.930
|152,35
|
|Çeyrek
|1.431
|1.465
|76,18
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,62
|
|B. Petrol
|100
|100
|6,30
|