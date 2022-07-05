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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

05.07.2022 11:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041460


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BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 10,35 9.440.044 % 8,83  
IMASM 56,25 11.433.237 % 7,35  
RTALB 6,84 47.659.756 % 7,04  
GEREL 4,47 10.064.292 % 6,43  
PEGYO 2,24 35.396.750 % 5,66  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 16,9726 16,9831 % 0,93  
Euro 17,4802 17,4990 % -0,22  
Sterlin 20,3649 20,4670 % 0,40  
Frank 17,5093 17,6148 % 0,52  
Riyal 4,5074 4,5300 % 0,92  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -5,12  
Altın Gr. 984 984 6,66  
Cumhuriyet 6.577 6.676 37,00  
Tam 6.580 6.659 33,00  
Yarım 3.221 3.256 16,00  
Çeyrek 1.613 1.628 9,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,88 -0,12  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 0,01  
B. Petrol 112 112 -1,73  
Seans Raporu 12:58
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