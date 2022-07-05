***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
05.07.2022 11:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041460
BIST
13:002.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:0016,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1544
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9807
En Düşük
16,7799
13:0017,5025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0343
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:00984,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,87
|Açılış
|: 984,60
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler12:58
|OYAYO
|10,35
|9.440.044
|% 8,83
|
|IMASM
|56,25
|11.433.237
|% 7,35
|
|RTALB
|6,84
|47.659.756
|% 7,04
|
|GEREL
|4,47
|10.064.292
|% 6,43
|
|PEGYO
|2,24
|35.396.750
|% 5,66
|
|ULUSE
|207,00
|11.831.412
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,30
|13.433.436
|% -6,15
|
|SANFM
|14,93
|4.082.210
|% -5,76
|
|THYAO
|47,12
|2.058.138.884
|% -1,17
|
|EREGL
|26,02
|757.633.777
|% 0,23
|
|SISE
|21,14
|726.364.925
|% -0,28
|
|HEKTS
|30,24
|703.895.453
|% 5,00
|
|EKGYO
|2,88
|663.954.621
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,88
|663.954.621
|% 1,77
|
|YKBNK
|4,28
|474.290.363
|% 0,00
|
|ODAS
|2,80
|275.805.894
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.047.902
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|195.681.334
|% 2,05
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9726
|16,9831
|% 0,93
|
|Euro
|17,4802
|17,4990
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,3649
|20,4670
|% 0,40
|
|Frank
|17,5093
|17,6148
|% 0,52
|
|Riyal
|4,5074
|4,5300
|% 0,92
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,12
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|37,00
|
|Tam
|6.580
|6.659
|33,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|16,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,73
|