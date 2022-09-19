***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.09.2022 14:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063947
BIST
14:293.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -36,64
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.332
14:2918,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2976
En Düşük
18,2293
14:2918,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
14:29977,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,26
|Açılış
|: 977,21
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SMRTG
|45,98
|99.862.822
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.496.306
|% 9,98
|
|SUWEN
|33,96
|101.344.449
|% 9,97
|
|MERKO
|6,51
|24.058.299
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.365.652
|% 9,95
|
|NTHOL
|9,95
|134.730.693
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|6.447.465
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|114.881.795
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|4.722.493
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|5.873.225
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,95
|3.361.285.555
|% -1,97
|
|GARAN
|20,24
|3.194.976.271
|% -7,07
|
|HALKB
|9,09
|2.345.515.209
|% -8,55
|
|YKBNK
|7,29
|2.266.945.087
|% -0,55
|
|ASELS
|32,52
|2.110.338.068
|% -3,79
|
|EKGYO
|4,43
|2.029.666.897
|% 1,37
|
|YKBNK
|7,29
|2.266.945.087
|% -0,55
|
|AKBNK
|11,95
|3.361.285.555
|% -1,97
|
|HALKB
|9,09
|2.345.515.209
|% -8,55
|
|ISCTR
|8,47
|1.768.409.764
|% -3,31
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2878
|18,2980
|% 0,23
|
|Euro
|18,3176
|18,3617
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7555
|20,8596
|% -0,15
|
|Frank
|18,8624
|18,9761
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8528
|4,8771
|% 0,19
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-12,59
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-33,00
|
|Tam
|6.665
|6.749
|37,00
|
|Yarım
|3.247
|3.287
|6,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|-1,59
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42SKBNK
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 816 adet işlem
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 95 kaybederek (% -1.55 ) 3, 611
-
14:39XU100
Endeks 3, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 35, 153.00 milyon TL de
-
14:38IHLAS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 0.65 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 598, 720 adet işlem
-
14:37ISGYO
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 070 adet işlem