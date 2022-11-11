***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
11.11.2022 12:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079419
BIST
13:264.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 55,81
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
13:2618,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0738
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
13:2619,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2183
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
13:261.053,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.053,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler13:24
|AKENR
|4,40
|86.427.273
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|26.722.103
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.327.709
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|41.429.304
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|40.874.808
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|17.688.147
|% -10,00
|
|TRILC
|12,25
|123.461.193
|% -4,07
|
|KZBGY
|17,62
|74.987.897
|% -4,03
|
|IDGYO
|3,59
|9.305.621
|% -4,01
|
|IMASM
|123,90
|7.213.736
|% -3,95
|
|THYAO
|113,60
|4.698.687.865
|% 0,18
|
|EREGL
|37,72
|3.762.542.807
|% 0,48
|
|ASELS
|40,34
|3.487.150.997
|% 6,05
|
|PETKM
|14,63
|2.017.018.137
|% 1,04
|
|KRDMD
|13,22
|1.779.912.435
|% 2,40
|
|EKGYO
|5,40
|1.236.016.150
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,93
|1.728.682.847
|% 1,64
|
|TSKB
|3,16
|521.960.545
|% 0,96
|
|ODAS
|10,65
|1.721.011.850
|% 6,71
|
|SKBNK
|2,24
|354.108.308
|% 0,45
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5517
|18,5691
|% 0,43
|
|Euro
|19,0576
|19,0781
|% 1,20
|
|Sterlin
|21,7453
|21,8544
|% 0,71
|
|Frank
|19,2727
|19,3888
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9223
|4,9470
|% 0,39
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|8,77
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.983
|7.055
|37,00
|
|Yarım
|3.392
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,09
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|2,88
|