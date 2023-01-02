***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 11:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091958
BIST
16:595.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 139,48
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:5918,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:5920,0230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:591.099,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.099,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BFREN
|4.323,00
|21.264.837
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|605.208.893
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.258.212
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.996.963
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|KUVVA
|49,00
|1.031.677
|% -6,31
|
|EREGL
|42,28
|7.543.883.339
|% 2,47
|
|EKGYO
|9,50
|6.490.463.609
|% 8,82
|
|THYAO
|145,40
|6.396.779.114
|% 3,19
|
|ASELS
|64,25
|5.234.385.547
|% 3,38
|
|TCELL
|40,32
|4.411.939.252
|% 6,44
|
|EKGYO
|9,50
|6.490.463.609
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,27
|2.557.750.558
|% 6,52
|
|YKBNK
|11,99
|2.802.216.524
|% 1,52
|
|PETKM
|20,28
|3.725.899.189
|% 1,60
|
|EREGL
|42,28
|7.543.883.339
|% 2,47
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7177
|18,7193
|% 0,10
|
|Euro
|19,9900
|20,0230
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5001
|22,6129
|% -0,18
|
|Frank
|20,1809
|20,3025
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,56
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.442
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|