***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 11:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091962
BIST
14:195.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 128,86
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:1918,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:1920,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:191.099,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.099,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EGEEN
|6.812,30
|592.824.131
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.723.832
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.064.430
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.310.742
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.519.779
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.091.537.781
|% 2,28
|
|THYAO
|144,80
|4.084.240.060
|% 2,77
|
|ASELS
|63,60
|3.286.626.371
|% 2,33
|
|TCELL
|40,24
|3.208.214.996
|% 6,23
|
|EKGYO
|9,04
|2.963.852.306
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,04
|2.963.852.306
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,05
|1.954.954.612
|% 2,03
|
|DOHOL
|11,01
|1.639.450.948
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,17
|1.948.743.353
|% 3,13
|
|AKFGY
|5,68
|701.785.006
|% 7,58
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7140
|18,7391
|% 0,20
|
|Euro
|19,9864
|20,0339
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5015
|22,6144
|% -0,17
|
|Frank
|20,1847
|20,3063
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.440
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:19
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-
14:34BEYAZ
Yüzde 9.93 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 654 adet işlem
-
14:33SANEL
Yüzde 9.79 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 748 adet işlem
-
14:32ATLAS
Yüzde 5.87 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 504, 653 adet işlem
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TUPRS, KCHOL
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TTKOM, TCELL