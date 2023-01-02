***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 11:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091964
BIST
14:215.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 128,61
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:2118,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:2120,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1700
En Düşük
20,1200
14:211.099,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.099,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:21
|EGEEN
|6.812,30
|592.824.131
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.723.832
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.064.430
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.310.742
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.519.779
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.091.537.781
|% 2,28
|
|THYAO
|144,80
|4.084.240.060
|% 2,77
|
|ASELS
|63,60
|3.286.626.371
|% 2,33
|
|TCELL
|40,24
|3.208.214.996
|% 6,23
|
|EKGYO
|9,04
|2.963.852.306
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,04
|2.963.852.306
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,05
|1.954.954.612
|% 2,03
|
|DOHOL
|11,01
|1.639.450.948
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,17
|1.948.743.353
|% 3,13
|
|AKFGY
|5,68
|701.785.006
|% 7,58
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7171
|18,7231
|% 0,12
|
|Euro
|20,1500
|20,1600
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4942
|22,6070
|% -0,20
|
|Frank
|20,1814
|20,3029
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,08
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.100
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.437
|7.497
|64,00
|
|Yarım
|3.601
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:37YYAPI
Yüzde 8.95 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 276, 929 adet işlem
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14:36XU100
Endeks 5, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 64, 203.00 milyon TL de
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14:35ETYAT
Yüzde 5.50 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 483 adet işlem
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14:34BEYAZ
Yüzde 9.93 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 654 adet işlem
-
14:33SANEL
Yüzde 9.79 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 748 adet işlem