***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 10:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832273
BIST
13:2689.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 661,40
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
13:266,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0222
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:267,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0653
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:26335,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,84
|Açılış
|: 335,60
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,60
|76.809.178
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.815.845
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.428.102
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.107.210
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.116.834
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.164.082
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,11
|846.141.026
|% 3,88
|
|ASELS
|23,64
|412.448.159
|% 0,85
|
|GARAN
|7,65
|382.669.151
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,91
|196.703.195
|% 2,14
|
|ECILC
|4,80
|186.951.812
|% 8,84
|
|YKBNK
|1,91
|196.703.195
|% 2,14
|
|THYAO
|9,11
|846.141.026
|% 3,88
|
|GSRAY
|1,74
|107.002.667
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,79
|45.052.930
|% 2,60
|
|ODAS
|1,27
|63.866.928
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6620
|7,7005
|% 0,74
|
|Frank
|6,6327
|6,6726
|% 1,40
|
|Riyal
|1,7174
|1,7260
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.618
|-1,19
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,94
|26,94
|-0,45
|