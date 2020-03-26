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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

26.03.2020 10:30
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832273


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 6,60 76.809.178 % 10,00  
BAKAB 6,49 3.815.845 % 10,00  
RYGYO 5,39 20.428.102 % 10,00  
GLBMD 1,65 1.107.210 % 10,00  
TIRE 4,73 4.116.834 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6620 7,7005 % 0,74  
Frank 6,6327 6,6726 % 1,40  
Riyal 1,7174 1,7260 % 0,79  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.618 -1,19  
Altın Gr. 336 336 2,34  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,43 14,47 0,01  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,01  
B. Petrol 26,94 26,94 -0,45  
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