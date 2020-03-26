***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 11:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832286
BIST
13:0889.723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 660,12
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
13:086,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0522
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:087,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0989
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:08335,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,08
|Açılış
|: 335,84
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,38
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|3.742.313
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.483.613
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.404.505
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.109.886
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|31.399
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|4.945.210
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,13
|825.682.062
|% 4,10
|
|ASELS
|23,66
|397.144.275
|% 0,94
|
|GARAN
|7,65
|372.387.827
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,90
|194.154.070
|% 1,60
|
|ECILC
|4,72
|162.602.222
|% 7,03
|
|YKBNK
|1,90
|194.154.070
|% 1,60
|
|THYAO
|9,13
|825.682.062
|% 4,10
|
|GSRAY
|1,74
|104.932.123
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,78
|41.090.603
|% 1,30
|
|ODAS
|1,28
|62.610.611
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6679
|7,7064
|% 0,82
|
|Frank
|6,6312
|6,6711
|% 1,38
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-5,71
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,87
|26,87
|-0,52
|