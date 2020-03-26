***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 15:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832332
BIST
16:3790.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.760,52
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.869
En Düşük
88.481
16:376,4120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3925
16:377,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:37336,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,05
|Açılış
|: 336,81
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.112.216
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.325.304
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.710.184
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,55
|22.857.522
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.537.634
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|KPHOL
|2,30
|9.499
|% -4,17
|
|ISYAT
|2,16
|9.468.707
|% -3,57
|
|CRDFA
|2,00
|39.262
|% -3,38
|
|KERVN
|0,29
|104.165
|% -3,33
|
|THYAO
|9,15
|1.194.134.654
|% 4,33
|
|ASELS
|23,98
|868.477.499
|% 2,30
|
|GARAN
|7,85
|786.615.520
|% 4,67
|
|AKBNK
|5,63
|358.953.777
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,93
|330.289.075
|% 3,21
|
|YKBNK
|1,93
|330.289.075
|% 3,21
|
|IHLGM
|0,84
|131.652.943
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.194.134.654
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|52.882.598
|% 9,52
|
|GARAN
|7,85
|786.615.520
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6781
|7,7166
|% 0,95
|
|Frank
|6,5865
|6,6262
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7020
|1,7106
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.631
|11,39
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,61
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,02
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-0,48
|
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