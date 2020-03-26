***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
26.03.2020 15:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832334
BIST
16:4190.962
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 1.899,29
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.972
En Düşük
88.481
16:416,4029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3925
16:417,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:41335,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,91
|Açılış
|: 335,67
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|4.026.861
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.130.658
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.525.524
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.151.262
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.325.777
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.474.995
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.198.731.167
|% 4,33
|
|ASELS
|24,00
|895.133.093
|% 2,39
|
|GARAN
|7,83
|793.365.141
|% 4,40
|
|AKBNK
|5,63
|366.024.708
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,94
|331.003.339
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|331.003.339
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.663.560
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.198.731.167
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|52.931.945
|% 9,52
|
|GARAN
|7,83
|793.365.141
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6505
|7,6888
|% 0,59
|
|Frank
|6,5747
|6,6143
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6999
|1,7084
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.631
|11,39
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,61
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,02
|
|B. Petrol
|26,91
|26,91
|-0,48
|
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