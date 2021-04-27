***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:06
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931162
BIST
11:251.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:258,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:259,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0371
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:25472,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,20
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:23
|LUKSK
|57,75
|5.231.990
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|984.308
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.549.958
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,42
|242.236.184
|% -24,64
|
|DESA
|16,84
|19.698.516
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.453.209
|% -9,64
|
|BJKAS
|7,41
|66.366.833
|% -5,96
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,06
|496.221.561
|% -1,35
|
|THYAO
|12,01
|458.364.338
|% 2,39
|
|GARAN
|7,19
|394.921.839
|% 0,70
|
|SASA
|35,42
|242.236.184
|% -24,64
|
|SISE
|7,36
|229.141.802
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|131.700.155
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|394.921.839
|% 0,70
|
|THYAO
|12,01
|458.364.338
|% 2,39
|
|GWIND
|5,32
|196.050.916
|% -5,34
|
|PETKM
|6,46
|203.641.641
|% -0,62
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2556
|8,2591
|% -0,14
|
|Euro
|9,9615
|9,9671
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,4362
|11,4936
|% -0,24
|
|Frank
|8,9751
|9,0292
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1968
|2,2078
|% -0,10
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-4,58
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|0,59
|