***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:08
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931163
BIST
11:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,19
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:248,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:249,9719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0363
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:24472,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,42
|Açılış
|: 472,31
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:24
|LUKSK
|57,75
|5.238.227
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.550.188
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|989.812
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|243.070.441
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|19.803.193
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.466.817
|% -9,64
|
|BJKAS
|7,38
|66.860.453
|% -6,35
|
|GWIND
|5,29
|202.040.640
|% -5,87
|
|EREGL
|19,12
|507.493.143
|% -1,04
|
|THYAO
|12,02
|460.003.911
|% 2,47
|
|GARAN
|7,20
|401.278.868
|% 0,84
|
|SASA
|35,46
|243.070.441
|% -24,55
|
|SISE
|7,37
|231.902.194
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,09
|132.044.746
|% -0,48
|
|GARAN
|7,20
|401.278.868
|% 0,84
|
|THYAO
|12,02
|460.003.911
|% 2,47
|
|GWIND
|5,29
|202.040.640
|% -5,87
|
|AKBNK
|4,89
|155.003.890
|% -0,20
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2574
|8,2624
|% -0,10
|
|Euro
|9,9643
|9,9719
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,4324
|11,4897
|% -0,28
|
|Frank
|8,9745
|9,0286
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1965
|2,2076
|% -0,11
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-4,71
|
|Altın Gr.
|472
|473
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|0,64
|