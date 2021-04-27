***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:08
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931165
BIST
11:251.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:258,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:259,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0371
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:25472,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,20
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:24
|LUKSK
|57,75
|5.240.883
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.556.319
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|989.949
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|246.453.427
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|20.031.291
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.484.293
|% -9,64
|
|GWIND
|5,27
|210.738.354
|% -6,23
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,06
|520.858.511
|% -1,35
|
|THYAO
|12,04
|470.857.676
|% 2,64
|
|GARAN
|7,19
|412.814.554
|% 0,70
|
|SASA
|35,46
|246.453.427
|% -24,55
|
|KOZAL
|109,50
|238.035.313
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,09
|132.349.609
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|412.814.554
|% 0,70
|
|THYAO
|12,04
|470.857.676
|% 2,64
|
|GWIND
|5,27
|210.738.354
|% -6,23
|
|AKBNK
|4,89
|156.596.618
|% -0,20
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2574
|8,2624
|% -0,10
|
|Euro
|9,9643
|9,9719
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,4395
|11,4968
|% -0,22
|
|Frank
|8,9805
|9,0346
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% -0,08
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,25
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,73
|65,73
|0,70
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 62 artarak (% 0.94 ) 1, 458
-
11:39XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 5, 773.00 milyon TL de
-
11:39AVOD
Yüzde 7.74 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 421, 129 adet işlem
-
11:38PENGD
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 943, 042 adet işlem
-
11:37KAPLM
Yüzde 8.49 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 221 adet işlem