***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931173
BIST
11:271.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,69
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:278,2572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:279,9684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0398
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:27472,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,36
|Açılış
|: 472,38
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:27
|LUKSK
|57,75
|5.240.883
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.556.319
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|989.949
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|246.453.427
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|20.031.291
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.484.293
|% -9,64
|
|GWIND
|5,27
|210.738.354
|% -6,23
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,06
|520.858.511
|% -1,35
|
|THYAO
|12,04
|470.857.676
|% 2,64
|
|GARAN
|7,19
|412.814.554
|% 0,70
|
|SASA
|35,46
|246.453.427
|% -24,55
|
|KOZAL
|109,50
|238.035.313
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,09
|132.349.609
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|412.814.554
|% 0,70
|
|THYAO
|12,04
|470.857.676
|% 2,64
|
|GWIND
|5,27
|210.738.354
|% -6,23
|
|AKBNK
|4,89
|156.596.618
|% -0,20
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2542
|8,2572
|% -0,16
|
|Euro
|9,9604
|9,9684
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,4373
|11,4947
|% -0,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% -0,08
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,30
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|0,69
|