***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931177
BIST
11:301.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,25
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:308,2610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:309,9709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0373
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:30472,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 472,66
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:27
|LUKSK
|57,75
|5.243.193
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.556.319
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|989.949
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,50
|247.223.171
|% -24,47
|
|DESA
|16,84
|20.046.059
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.492.924
|% -9,64
|
|GWIND
|5,28
|212.526.384
|% -6,05
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,06
|526.785.741
|% -1,35
|
|THYAO
|12,04
|473.103.165
|% 2,64
|
|GARAN
|7,19
|413.229.518
|% 0,70
|
|SASA
|35,50
|247.223.171
|% -24,47
|
|KOZAL
|109,50
|240.514.353
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|132.466.776
|% -0,95
|
|GARAN
|7,19
|413.229.518
|% 0,70
|
|THYAO
|12,04
|473.103.165
|% 2,64
|
|GWIND
|5,28
|212.526.384
|% -6,05
|
|AKBNK
|4,88
|157.205.966
|% -0,41
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2542
|8,2572
|% -0,16
|
|Euro
|9,9604
|9,9684
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,4373
|11,4947
|% -0,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1973
|2,2083
|% -0,08
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,78
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|0,66
|