***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931180
BIST
12:181.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,84
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:188,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2257
12:189,9457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0625
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:18471,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,09
|Açılış
|: 471,64
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,22
BIST En Aktif Hisseler12:18
|LUKSK
|57,75
|5.316.189
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.625.908
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.792
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|36,44
|388.300.241
|% -22,47
|
|DESA
|16,84
|29.727.918
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.696.515
|% -9,64
|
|GWIND
|5,24
|294.561.499
|% -6,76
|
|FRIGO
|38,70
|41.923.338
|% -6,52
|
|EREGL
|19,37
|679.073.023
|% 0,26
|
|THYAO
|12,06
|670.301.648
|% 2,81
|
|GARAN
|7,16
|499.051.326
|% 0,28
|
|SASA
|36,44
|388.300.241
|% -22,47
|
|KOZAL
|109,20
|296.278.897
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,09
|152.210.932
|% -0,48
|
|GARAN
|7,16
|499.051.326
|% 0,28
|
|THYAO
|12,06
|670.301.648
|% 2,81
|
|GWIND
|5,24
|294.561.499
|% -6,76
|
|TSKB
|1,23
|50.210.253
|% 0,82
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2303
|8,2316
|% -0,47
|
|Euro
|9,9377
|9,9457
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,4046
|11,4618
|% -0,52
|
|Frank
|8,9655
|9,0195
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1935
|2,2045
|% -0,25
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,44
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|
Seans Raporu
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