***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931183
BIST
11:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,66
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:398,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:399,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:39472,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,31
|Açılış
|: 472,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:37
|LUKSK
|57,75
|5.255.032
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.557.086
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.000.269
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,38
|252.457.102
|% -24,72
|
|DESA
|16,84
|20.267.337
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.529.759
|% -9,64
|
|GWIND
|5,21
|235.081.314
|% -7,30
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,03
|553.348.203
|% -1,50
|
|THYAO
|12,06
|497.133.081
|% 2,81
|
|GARAN
|7,18
|422.828.152
|% 0,56
|
|KOZAL
|109,00
|256.353.195
|% 0,28
|
|SASA
|35,38
|252.457.102
|% -24,72
|
|YKBNK
|2,09
|133.404.551
|% -0,48
|
|GARAN
|7,18
|422.828.152
|% 0,56
|
|GWIND
|5,21
|235.081.314
|% -7,30
|
|THYAO
|12,06
|497.133.081
|% 2,81
|
|AKBNK
|4,88
|160.045.298
|% -0,41
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2607
|8,2631
|% -0,09
|
|Euro
|9,9642
|9,9706
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,4263
|11,4836
|% -0,33
|
|Frank
|8,9758
|9,0299
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1962
|2,2073
|% -0,12
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,51
|65,51
|0,48
|
Seans Raporu
11:37
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11:49ANELE
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11:47FADE
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11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 1 artarak (% 1.01 ) 1, 206
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11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, KSTUR, UZERB, MAALT, SEKUR, SUMAS, ORMA, INTEM, VANGD, CMENT