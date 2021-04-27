***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931189
BIST
12:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:148,2357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2273
12:149,9408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0674
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:14471,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,93
|Açılış
|: 471,98
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:12
|LUKSK
|57,75
|5.290.952
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.625.372
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,86
|326.635.256
|% -23,70
|
|DESA
|16,84
|29.648.433
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.663.886
|% -9,64
|
|GWIND
|5,24
|291.090.148
|% -6,76
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,28
|660.951.520
|% -0,21
|
|THYAO
|12,11
|649.553.300
|% 3,24
|
|GARAN
|7,15
|475.012.935
|% 0,14
|
|SASA
|35,86
|326.635.256
|% -23,70
|
|GWIND
|5,24
|291.090.148
|% -6,76
|
|YKBNK
|2,08
|151.969.669
|% -0,95
|
|GARAN
|7,15
|475.012.935
|% 0,14
|
|GWIND
|5,24
|291.090.148
|% -6,76
|
|THYAO
|12,11
|649.553.300
|% 3,24
|
|TSKB
|1,23
|50.174.998
|% 0,82
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2341
|8,2412
|% -0,36
|
|Euro
|9,9388
|9,9463
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,4175
|11,4747
|% -0,41
|
|Frank
|8,9723
|9,0263
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1953
|2,2063
|% -0,17
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
12:12
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12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 56 artarak (% 1.01 ) 1, 459
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12:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EREGL
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12:24XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 024.00 milyon TL de
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12:24AVTUR
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 106, 842 adet işlem
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12:22ATEKS
Yüzde 8.08 oranında artışla 41.74 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 813 adet işlem