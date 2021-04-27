***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931190
BIST
11:411.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:418,2631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:419,9707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0375
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:41472,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 472,46
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:39
|LUKSK
|57,75
|5.259.479
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.615.907
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.000.407
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|254.196.402
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|20.377.740
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.575.470
|% -9,64
|
|GWIND
|5,22
|246.184.232
|% -7,12
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,13
|570.987.480
|% -0,98
|
|THYAO
|12,09
|502.589.853
|% 3,07
|
|GARAN
|7,19
|425.325.741
|% 0,70
|
|KOZAL
|109,00
|261.118.917
|% 0,28
|
|SASA
|35,46
|254.196.402
|% -24,55
|
|YKBNK
|2,09
|133.637.692
|% -0,48
|
|GARAN
|7,19
|425.325.741
|% 0,70
|
|GWIND
|5,22
|246.184.232
|% -7,12
|
|THYAO
|12,09
|502.589.853
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|161.327.907
|% -0,41
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2585
|8,2613
|% -0,11
|
|Euro
|9,9670
|9,9727
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,4260
|11,4833
|% -0,33
|
|Frank
|8,9717
|9,0257
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% -0,15
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,51
|65,51
|0,48
|