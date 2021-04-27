***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931194
BIST
11:431.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:438,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:439,9689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0393
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:43472,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,11
|Açılış
|: 472,62
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:43
|LUKSK
|57,75
|5.259.479
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.615.907
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.000.407
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|254.662.778
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|20.433.952
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.621.721
|% -9,64
|
|GWIND
|5,21
|249.115.880
|% -7,30
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,14
|572.353.234
|% -0,93
|
|THYAO
|12,07
|505.554.296
|% 2,90
|
|GARAN
|7,17
|426.693.558
|% 0,42
|
|KOZAL
|108,90
|267.011.186
|% 0,18
|
|SASA
|35,46
|254.662.778
|% -24,55
|
|YKBNK
|2,09
|133.888.701
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|426.693.558
|% 0,42
|
|GWIND
|5,21
|249.115.880
|% -7,30
|
|THYAO
|12,07
|505.554.296
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,89
|161.550.429
|% -0,20
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2581
|8,2635
|% -0,09
|
|Euro
|9,9635
|9,9689
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,4206
|11,4778
|% -0,38
|
|Frank
|8,9695
|9,0235
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% -0,19
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,55
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,49
|