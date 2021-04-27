***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931203
BIST
11:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:519,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:519,9200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0400
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9300
En Düşük
9,9200
11:51472,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,20
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:51
|LUKSK
|57,75
|5.261.558
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.590
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.615.907
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,44
|256.600.658
|% -24,60
|
|DESA
|16,84
|20.636.537
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.628.730
|% -9,64
|
|GWIND
|5,18
|263.563.217
|% -7,83
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,17
|583.625.463
|% -0,78
|
|THYAO
|12,10
|522.836.919
|% 3,15
|
|GARAN
|7,18
|433.324.037
|% 0,56
|
|KOZAL
|109,00
|271.967.138
|% 0,28
|
|GWIND
|5,18
|263.563.217
|% -7,83
|
|YKBNK
|2,09
|134.315.951
|% -0,48
|
|GARAN
|7,18
|433.324.037
|% 0,56
|
|GWIND
|5,18
|263.563.217
|% -7,83
|
|THYAO
|12,10
|522.836.919
|% 3,15
|
|AKBNK
|4,89
|165.996.940
|% -0,20
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9641
|9,9706
|% -0,38
|
|Euro
|9,9100
|9,9200
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,4206
|11,4778
|% -0,38
|
|Frank
|8,9695
|9,0235
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% -0,19
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,55
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,49
|
Seans Raporu
11:51
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