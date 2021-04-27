***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
27.04.2021 10:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931184
BIST
11:161.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:168,2618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 65,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 65,0300
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:169,9734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:166,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,96
|
|Önceki Kapanış
|: 6,98
|
7,01
En Düşük
6,93
BIST En Aktif Hisseler11:16
|LUKSK
|57,75
|5.228.236
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|981.721
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.545.321
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SASA
|35,32
|237.976.953
|% -24,85
|
|DESA
|16,84
|19.498.237
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.288.975
|% -9,64
|
|BJKAS
|7,30
|64.698.575
|% -7,36
|
|GWIND
|5,29
|178.654.506
|% -5,87
|
|EREGL
|19,11
|466.607.407
|% -1,09
|
|THYAO
|12,08
|435.020.222
|% 2,98
|
|GARAN
|7,19
|387.508.570
|% 0,70
|
|SASA
|35,32
|237.976.953
|% -24,85
|
|ARCLK
|33,66
|223.453.185
|% 6,59
|
|YKBNK
|2,08
|128.255.183
|% -0,95
|
|GARAN
|7,19
|387.508.570
|% 0,70
|
|THYAO
|12,08
|435.020.222
|% 2,98
|
|GWIND
|5,29
|178.654.506
|% -5,87
|
|AKBNK
|4,89
|150.076.297
|% -0,20
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2587
|8,2618
|% -0,11
|
|Euro
|9,9660
|9,9734
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,4435
|11,5009
|% -0,18
|
|Frank
|8,9834
|9,0376
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1984
|2,2094
|% -0,03
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-4,77
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|0,59
|