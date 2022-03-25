***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 13:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012971
BIST
13:492.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
13:4914,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
13:4916,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0231
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
13:49930,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,19
|Açılış
|: 930,48
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
930,17
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PKENT
|255,60
|115.364.781
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|505.816
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|257.693.934
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,74
|22.662.884
|% 8,86
|
|IDEAS
|21,94
|19.673.874
|% -4,69
|
|SANEL
|6,27
|1.485.336
|% -4,57
|
|SELGD
|4,09
|1.913.201
|% -4,22
|
|ANHYT
|14,00
|17.249.477
|% -4,22
|
|ETILR
|8,00
|678.368
|% -3,61
|
|KRDMD
|15,39
|871.707.013
|% 0,13
|
|THYAO
|28,20
|717.036.110
|% 0,28
|
|SMRTG
|16,53
|673.614.278
|% 7,34
|
|SASA
|59,40
|627.708.383
|% 1,45
|
|ASELS
|23,94
|517.004.095
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,24
|285.006.787
|% 0,31
|
|KARSN
|4,55
|365.313.840
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,94
|309.583.137
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,39
|871.707.013
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,28
|127.827.801
|% 0,88
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8223
|14,8399
|% 0,11
|
|Euro
|16,3352
|16,3515
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4911
|19,5888
|% 0,06
|
|Frank
|15,9424
|16,0385
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9427
|3,9624
|% 0,13
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,78
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.148
|6.301
|-6,68
|
|Yarım
|2.971
|3.048
|-3,23
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,71
|