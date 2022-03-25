***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 13:52
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012973
BIST
15:182.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,40
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:1814,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:1816,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0320
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:18932,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 932,95
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PKENT
|255,60
|116.607.253
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.003.323
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,98
|19.072.027
|% -4,36
|
|SELGD
|4,11
|2.086.012
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,45
|11.198.558
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|THYAO
|28,32
|1.031.994.298
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,39
|761.977.735
|% 6,43
|
|SASA
|59,35
|736.453.861
|% 1,37
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,28
|317.692.637
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|354.397.588
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|182.340.751
|% 1,77
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8355
|14,8450
|% 0,14
|
|Euro
|16,3081
|16,3604
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5340
|19,6320
|% 0,28
|
|Frank
|15,9469
|16,0430
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9446
|3,9643
|% 0,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,98
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.147
|6.300
|-7,72
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,74
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
15:18
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15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 77 artarak (% 0.69 ) 2, 437
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15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GUSGR
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15:33XU100
Endeks 2, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 414.00 milyon TL de
-
15:33NIBAS
Yüzde 5.72 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 312, 760 adet işlem
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15:32NIBAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 288, 915 adet işlem