***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 14:05
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012978
BIST
14:102.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 13,04
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:1014,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:1016,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0344
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:10930,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,41
|Açılış
|: 930,27
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PKENT
|255,60
|115.555.715
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.085.655
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,76
|24.197.947
|% 8,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|SELGD
|4,09
|1.917.987
|% -4,22
|
|ANHYT
|14,03
|17.388.716
|% -4,01
|
|KARTN
|55,05
|32.995.438
|% -3,84
|
|ETILR
|8,00
|784.853
|% -3,61
|
|KRDMD
|15,40
|939.157.792
|% 0,20
|
|THYAO
|28,20
|746.900.163
|% 0,28
|
|SMRTG
|16,61
|691.895.672
|% 7,86
|
|SASA
|59,20
|646.826.691
|% 1,11
|
|EREGL
|33,36
|534.634.982
|% -0,48
|
|DOHOL
|3,26
|289.611.722
|% 0,93
|
|KARSN
|4,56
|376.921.594
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,94
|310.972.303
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,40
|939.157.792
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,27
|128.202.879
|% 0,44
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8326
|14,8413
|% 0,12
|
|Euro
|16,3369
|16,3576
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,4928
|19,5906
|% 0,07
|
|Frank
|15,9417
|16,0377
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9406
|3,9604
|% 0,08
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,71
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-7,95
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,85
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,39
|