***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 14:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021at Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012983
BIST
14:032.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,36
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:0314,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:0316,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0321
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:03930,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,32
|Açılış
|: 930,35
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
930,09
BIST En Aktif Hisseler14:01
|PKENT
|255,60
|115.419.991
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|505.816
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|257.862.710
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,86
|23.603.899
|% 9,32
|
|SANEL
|6,27
|1.485.336
|% -4,57
|
|SELGD
|4,09
|1.917.987
|% -4,22
|
|ANHYT
|14,02
|17.324.055
|% -4,08
|
|ETILR
|8,00
|678.368
|% -3,61
|
|KARTN
|55,35
|29.250.813
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,41
|914.422.091
|% 0,26
|
|THYAO
|28,20
|736.754.748
|% 0,28
|
|SMRTG
|16,65
|681.858.378
|% 8,12
|
|SASA
|59,15
|639.578.799
|% 1,02
|
|HEKTS
|17,96
|491.367.170
|% 3,16
|
|SMRTG
|16,65
|681.858.378
|% 8,12
|
|HUNER
|2,61
|48.543.008
|% -0,76
|
|ENSRI
|20,48
|257.862.710
|% 9,93
|
|MOBTL
|1,80
|20.070.322
|% -1,10
|
|ZRGYO
|2,89
|21.046.409
|% 3,96
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8311
|14,8356
|% 0,08
|
|Euro
|16,3348
|16,3554
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,5060
|19,6038
|% 0,13
|
|Frank
|15,9496
|16,0457
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,15
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-6,96
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.148
|6.301
|-6,68
|
|Yarım
|2.971
|3.048
|-3,23
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,33
|