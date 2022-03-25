***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 14:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012984
BIST
14:052.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,87
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:0514,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0206
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:0516,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0297
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:05930,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,64
|Açılış
|: 930,03
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,81
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PKENT
|255,60
|115.555.715
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|505.816
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.054.034
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,76
|24.188.625
|% 8,94
|
|SANEL
|6,27
|1.485.336
|% -4,57
|
|SELGD
|4,09
|1.917.987
|% -4,22
|
|ANHYT
|14,03
|17.365.861
|% -4,01
|
|ETILR
|8,00
|678.368
|% -3,61
|
|KARTN
|55,45
|31.468.314
|% -3,14
|
|KRDMD
|15,38
|934.934.749
|% 0,07
|
|THYAO
|28,22
|746.556.012
|% 0,36
|
|SMRTG
|16,59
|689.820.672
|% 7,73
|
|SASA
|59,20
|645.526.278
|% 1,11
|
|EREGL
|33,36
|531.031.157
|% -0,48
|
|DOHOL
|3,26
|288.245.982
|% 0,93
|
|KARSN
|4,56
|376.677.836
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,95
|310.868.266
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,38
|934.934.749
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,27
|128.151.732
|% 0,44
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8340
|14,8448
|% 0,14
|
|Euro
|16,3371
|16,3581
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,5072
|19,6051
|% 0,14
|
|Frank
|15,9471
|16,0431
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9417
|3,9615
|% 0,11
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,16
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.148
|6.301
|-6,68
|
|Yarım
|2.971
|3.048
|-3,23
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,41
|