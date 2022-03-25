***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 14:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012985
BIST
14:282.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,84
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:2814,8474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0232
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:2816,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0382
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:28930,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,25
|Açılış
|: 930,43
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:23
|PKENT
|255,60
|115.879.815
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.278.782
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|KARTN
|54,75
|33.837.765
|% -4,37
|
|ANHYT
|14,06
|17.541.317
|% -3,81
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|SELGD
|4,13
|1.934.014
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,44
|1.060.554.027
|% 0,46
|
|THYAO
|28,20
|758.934.236
|% 0,28
|
|SMRTG
|16,54
|699.191.344
|% 7,40
|
|SASA
|58,95
|666.065.892
|% 0,68
|
|EREGL
|33,46
|564.845.027
|% -0,18
|
|KARSN
|4,61
|405.788.076
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,26
|289.904.921
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|313.847.060
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,44
|1.060.554.027
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,28
|128.682.804
|% 0,88
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8336
|14,8350
|% 0,07
|
|Euro
|16,3478
|16,3671
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5015
|19,5993
|% 0,11
|
|Frank
|15,9498
|16,0459
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9432
|3,9629
|% 0,14
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,16
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.148
|6.301
|-6,68
|
|Yarım
|2.971
|3.048
|-3,23
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,41
|
Seans Raporu
14:23
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