***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 14:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012986
BIST
14:382.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 16,70
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.180
14:3814,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:3816,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0327
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:38930,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,89
|Açılış
|: 930,78
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:36
|PKENT
|255,60
|115.976.432
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.328
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.458.821
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,76
|25.284.973
|% 8,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|14,02
|17.672.388
|% -4,08
|
|SELGD
|4,12
|1.953.261
|% -3,51
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,50
|9.546.365
|% -3,00
|
|KRDMD
|15,45
|1.153.992.459
|% 0,52
|
|THYAO
|28,22
|777.998.270
|% 0,36
|
|SMRTG
|16,45
|714.585.112
|% 6,82
|
|SASA
|59,05
|675.195.343
|% 0,85
|
|EREGL
|33,42
|586.423.173
|% -0,30
|
|KARSN
|4,68
|503.379.981
|% 4,00
|
|DOHOL
|3,26
|290.974.557
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,96
|326.172.248
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,45
|1.153.992.459
|% 0,52
|
|ODAS
|1,61
|98.737.373
|% 0,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8307
|14,8446
|% 0,14
|
|Euro
|16,3060
|16,3636
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5105
|19,6083
|% 0,16
|
|Frank
|15,9469
|16,0430
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,13
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,90
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|-19,00
|
|Tam
|6.133
|6.286
|-21,92
|
|Yarım
|2.964
|3.041
|-10,61
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,22
|
Seans Raporu
14:36
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14:51CEMTS
Yüzde 8.16 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 950, 232 adet işlem
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14:50EGSER
Yüzde 5.76 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 420 adet işlem
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14:49LOGO
Yüzde 4.02 oranında artışla 45.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 321, 342 adet işlem
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 8 artarak (% 0.61 ) 2, 435
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14:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KARSN, GUSGR