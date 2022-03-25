***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 14:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012996
BIST
15:062.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,28
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:0614,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:0616,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0308
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:06932,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,25
|Açılış
|: 932,43
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:04
|PKENT
|255,60
|116.127.492
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.635.408
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.806.264
|% 9,93
|
|ACSEL
|28,78
|26.256.643
|% 9,02
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,99
|18.667.174
|% -4,29
|
|KONKA
|13,28
|102.153.621
|% -3,56
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|SELGD
|4,13
|2.061.926
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,41
|1.249.972.917
|% 0,26
|
|THYAO
|28,34
|968.138.545
|% 0,78
|
|SMRTG
|16,36
|734.146.138
|% 6,23
|
|SASA
|59,20
|720.776.742
|% 1,11
|
|GARAN
|12,12
|666.596.978
|% 0,58
|
|KARSN
|4,76
|645.743.060
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,27
|302.343.383
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,96
|345.330.651
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,41
|1.249.972.917
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,30
|173.851.516
|% 1,77
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8361
|14,8501
|% 0,17
|
|Euro
|16,3362
|16,3500
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5233
|19,6212
|% 0,22
|
|Frank
|15,9509
|16,0470
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,15
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-2,86
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.166
|6.259
|-16,00
|
|Tam
|6.140
|6.295
|-12,75
|
|Yarım
|2.968
|3.045
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,11
|
Seans Raporu
15:04
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15:19IDEAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 647 adet işlem
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15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.72 ) 2, 437
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15:18XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 13, 877.00 milyon TL de
-
15:17CEMTS
Yüzde 8.79 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 157 adet işlem
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15:16HUBVC
Yüzde 7.33 oranında artışla 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 745 adet işlem