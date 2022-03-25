***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:23
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013004
BIST
15:272.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,53
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:2714,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:2716,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0255
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:27932,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 932,64
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PKENT
|255,60
|116.682.399
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.045.696
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,98
|19.089.620
|% -4,36
|
|SELGD
|4,12
|2.099.476
|% -3,51
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ALKA
|28,02
|24.225.822
|% -3,38
|
|KRDMD
|15,42
|1.299.292.618
|% 0,33
|
|THYAO
|28,32
|1.042.748.690
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,33
|766.718.586
|% 6,04
|
|SASA
|59,35
|741.011.210
|% 1,37
|
|KARSN
|4,76
|721.060.815
|% 5,78
|
|KARSN
|4,76
|721.060.815
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,28
|318.098.368
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|354.438.352
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.299.292.618
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|182.591.986
|% 1,77
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8380
|14,8422
|% 0,12
|
|Euro
|16,3375
|16,3539
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,5389
|19,6369
|% 0,30
|
|Frank
|15,9463
|16,0423
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9452
|3,9650
|% 0,20
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.269
|-6,00
|
|Tam
|6.143
|6.296
|-11,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-5,68
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|-3,55
|
Seans Raporu
15:27
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15:42KTSKR
Yüzde 6.58 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 664, 200 adet işlem
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15:41CEOEM
Yüzde 4.08 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 400 adet işlem
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15:40AYEN
Yüzde 6.90 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 917, 865 adet işlem
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15:39AKSA
Yüzde 7.92 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 854 adet işlem
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15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TOASO, GUBRF