***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013006
BIST
15:162.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:1614,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:1616,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0317
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:16932,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 932,48
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:16
|PKENT
|255,60
|116.603.419
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.924.557
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,96
|18.897.233
|% -4,49
|
|SELGD
|4,12
|2.076.508
|% -3,51
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KARTN
|55,35
|40.955.644
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,39
|1.281.618.648
|% 0,13
|
|THYAO
|28,28
|1.015.495.309
|% 0,57
|
|SMRTG
|16,33
|756.400.166
|% 6,04
|
|SASA
|59,25
|729.830.894
|% 1,20
|
|KARSN
|4,77
|689.441.608
|% 6,00
|
|KARSN
|4,77
|689.441.608
|% 6,00
|
|DOHOL
|3,27
|313.835.429
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|354.267.757
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,39
|1.281.618.648
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,30
|181.156.535
|% 1,77
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8386
|14,8421
|% 0,12
|
|Euro
|16,3425
|16,3601
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5213
|19,6192
|% 0,21
|
|Frank
|15,9455
|16,0416
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9440
|3,9638
|% 0,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,98
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.147
|6.300
|-7,72
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,74
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|