***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013012
BIST
15:252.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 15,81
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:2514,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:2516,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0189
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:25932,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 932,33
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:25
|PKENT
|255,60
|116.687.511
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.642.998
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.084.506
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,96
|19.111.485
|% -4,49
|
|KARTN
|55,15
|42.807.574
|% -3,67
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,45
|11.731.721
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,42
|1.300.901.367
|% 0,33
|
|THYAO
|28,32
|1.046.835.289
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,36
|768.321.927
|% 6,23
|
|SASA
|59,45
|760.070.857
|% 1,54
|
|KARSN
|4,75
|725.272.991
|% 5,56
|
|KARSN
|4,75
|725.272.991
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,27
|318.313.612
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|354.685.979
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.300.901.367
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|182.892.155
|% 1,77
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8368
|14,8452
|% 0,14
|
|Euro
|16,3300
|16,3473
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,5421
|19,6401
|% 0,32
|
|Frank
|15,9543
|16,0504
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,25
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.267
|-8,00
|
|Tam
|6.142
|6.295
|-12,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,09
|
Seans Raporu
15:25
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-
15:40AYEN
Yüzde 6.90 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 917, 865 adet işlem
-
15:39AKSA
Yüzde 7.92 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 854 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TOASO, GUBRF
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, TUPRS
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 33 artarak (% 0.73 ) 1, 974