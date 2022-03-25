***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013015
BIST
15:452.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,36
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:4514,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0172
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:4516,3465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0181
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:45932,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 932,24
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:45
|PKENT
|255,60
|116.860.297
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.273.925
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ISSEN
|15,20
|13.794.766
|% -4,88
|
|ANHYT
|13,99
|19.412.688
|% -4,29
|
|SELGD
|4,11
|2.134.765
|% -3,75
|
|KONKA
|13,26
|109.156.831
|% -3,70
|
|KRDMD
|15,40
|1.338.347.664
|% 0,20
|
|THYAO
|28,34
|1.075.141.520
|% 0,78
|
|SASA
|59,85
|808.189.571
|% 2,22
|
|SMRTG
|16,31
|780.123.318
|% 5,91
|
|KARSN
|4,74
|770.321.176
|% 5,33
|
|KARSN
|4,74
|770.321.176
|% 5,33
|
|DOHOL
|3,26
|322.253.963
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|357.766.497
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,40
|1.338.347.664
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,30
|184.472.231
|% 1,77
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8379
|14,8414
|% 0,12
|
|Euro
|16,3367
|16,3465
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,5316
|19,6296
|% 0,26
|
|Frank
|15,9421
|16,0382
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9441
|3,9639
|% 0,17
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,25
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.267
|-8,00
|
|Tam
|6.142
|6.295
|-12,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,09
|