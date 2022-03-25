***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:47
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013021
BIST
15:352.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:3514,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:3516,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0304
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:35932,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 932,93
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:35
|PKENT
|255,60
|116.737.865
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.642.998
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.155.408
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,98
|19.183.474
|% -4,36
|
|ISSEN
|15,40
|12.031.850
|% -3,63
|
|ALKA
|27,98
|24.791.482
|% -3,52
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,37
|1.319.302.130
|% 0,00
|
|THYAO
|28,26
|1.062.029.372
|% 0,50
|
|SMRTG
|16,35
|773.415.349
|% 6,17
|
|SASA
|59,45
|770.040.252
|% 1,54
|
|KARSN
|4,74
|739.673.348
|% 5,33
|
|KARSN
|4,74
|739.673.348
|% 5,33
|
|DOHOL
|3,26
|322.087.005
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|355.503.464
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,37
|1.319.302.130
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|183.812.202
|% 1,33
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8385
|14,8440
|% 0,13
|
|Euro
|16,3462
|16,3588
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5298
|19,6277
|% 0,25
|
|Frank
|15,9487
|16,0448
|% 0,53
|
|Riyal
|3,9443
|3,9640
|% 0,17
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.269
|-6,00
|
|Tam
|6.143
|6.296
|-11,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-5,68
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|-3,55
|