***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013031
BIST
15:402.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,93
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:4014,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:4016,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0249
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:40932,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,63
|Açılış
|: 932,04
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PKENT
|255,60
|116.827.836
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.642.998
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.197.064
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,96
|19.347.512
|% -4,49
|
|ISSEN
|15,30
|12.935.616
|% -4,26
|
|ALKA
|27,98
|24.791.482
|% -3,52
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,38
|1.332.378.664
|% 0,07
|
|THYAO
|28,30
|1.065.511.464
|% 0,64
|
|SMRTG
|16,35
|775.424.104
|% 6,17
|
|SASA
|59,40
|771.552.316
|% 1,45
|
|KARSN
|4,76
|748.381.276
|% 5,78
|
|KARSN
|4,76
|748.381.276
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,27
|322.184.855
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,94
|355.992.475
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,38
|1.332.378.664
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,30
|183.919.824
|% 1,77
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8384
|14,8435
|% 0,13
|
|Euro
|16,3454
|16,3623
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,5236
|19,6215
|% 0,22
|
|Frank
|15,9398
|16,0358
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9435
|3,9633
|% 0,15
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,55
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.270
|-5,00
|
|Tam
|6.143
|6.296
|-11,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-5,68
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,13
|
Seans Raporu
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