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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

25.03.2022 15:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013035


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PKENT 255,60 116.830.136 % 9,98  
SERVE 16,57 539.619 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.642.998 % 9,94  
ENSRI 20,48 259.221.927 % 9,93  
SNKRN 30,88 499.780 % 8,89  
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15:44 Alış Satış %  
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Sterlin 19,5306 19,6286 % 0,26  
Frank 15,9422 16,0383 % 0,49  
Riyal 3,9444 3,9641 % 0,17  
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15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -1,70  
Altın Gr. 932 932 -0,63  
Cumhuriyet 6.176 6.270 -5,00  
Tam 6.141 6.294 -13,76  
Yarım 2.968 3.044 -6,66  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,32  
Gümüş.Ons 25,59 25,63 0,07  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 0,04  
B. Petrol 116 116 -3,43  
Seans Raporu 15:44
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