***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 15:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013035
BIST
15:442.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,81
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:4414,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:4416,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0195
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:44932,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 932,55
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:44
|PKENT
|255,60
|116.830.136
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.642.998
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.221.927
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ISSEN
|15,20
|13.794.766
|% -4,88
|
|ANHYT
|13,98
|19.385.646
|% -4,36
|
|ALKA
|27,98
|24.791.482
|% -3,52
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,37
|1.333.258.973
|% 0,00
|
|THYAO
|28,30
|1.068.637.087
|% 0,64
|
|SASA
|59,60
|778.472.512
|% 1,79
|
|SMRTG
|16,34
|777.222.517
|% 6,10
|
|KARSN
|4,76
|764.623.407
|% 5,78
|
|KARSN
|4,76
|764.623.407
|% 5,78
|
|DOHOL
|3,26
|322.195.201
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|356.106.828
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,37
|1.333.258.973
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|183.940.929
|% 1,77
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8390
|14,8459
|% 0,15
|
|Euro
|16,3337
|16,3479
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,5306
|19,6286
|% 0,26
|
|Frank
|15,9422
|16,0383
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9444
|3,9641
|% 0,17
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,70
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.270
|-5,00
|
|Tam
|6.141
|6.294
|-13,76
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,66
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,43
|