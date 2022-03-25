***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013036
BIST
17:222.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,51
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2214,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2216,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:22931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,17
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ACSEL
|29,04
|31.410.432
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|CEMTS
|21,14
|108.591.065
|% 9,93
|
|PRZMA
|3,50
|1.182.135
|% -7,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.549.907
|% -5,11
|
|ISSEN
|15,34
|17.519.634
|% -4,01
|
|KONKA
|13,22
|130.542.940
|% -3,99
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|SASA
|60,05
|1.264.372.844
|% 2,56
|
|THYAO
|28,26
|1.209.248.348
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|GARAN
|12,09
|1.003.311.656
|% 0,33
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,24
|379.810.400
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,94
|418.577.995
|% 0,25
|
|ODAS
|1,63
|161.031.131
|% 1,24
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8452
|14,8503
|% 0,18
|
|Euro
|16,3593
|16,3748
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5226
|19,6205
|% 0,22
|
|Frank
|15,9202
|16,0161
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,24
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,71
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|-21,00
|
|Tam
|6.134
|6.287
|-20,49
|
|Yarım
|2.965
|3.041
|-9,91
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,43
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35GLBMD
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 783 adet işlem
-
17:34FADE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 167 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem
-
17:32AYEN
Yüzde 7.60 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 961 adet işlem