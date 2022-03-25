***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:06
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013041
BIST
17:212.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2114,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2116,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:21931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,17
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ACSEL
|29,04
|31.414.266
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|KTSKR
|35,08
|162.202.149
|% 9,97
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.628.093
|% -5,11
|
|ALKA
|27,82
|29.574.991
|% -4,07
|
|PRZMA
|3,65
|1.200.032
|% -3,95
|
|ISSEN
|15,35
|17.628.646
|% -3,94
|
|KRDMD
|15,33
|1.509.155.184
|% -0,26
|
|SASA
|59,80
|1.285.276.952
|% 2,13
|
|THYAO
|28,26
|1.219.921.216
|% 0,50
|
|KARSN
|4,88
|1.122.890.067
|% 8,44
|
|GARAN
|12,09
|1.038.259.787
|% 0,33
|
|KARSN
|4,88
|1.122.890.067
|% 8,44
|
|DOHOL
|3,24
|380.222.810
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,93
|435.381.394
|% 0,00
|
|ODAS
|1,64
|174.587.481
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,33
|1.509.155.184
|% -0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8488
|14,8551
|% 0,21
|
|Euro
|16,3633
|16,3781
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6223
|% 0,23
|
|Frank
|15,9189
|16,0147
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,25
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,82
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.139
|6.292
|-15,45
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,48
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36KLSYN
Yüzde 5.77 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 769, 324 adet işlem
-
17:35GLBMD
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 783 adet işlem
-
17:34FADE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 167 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem