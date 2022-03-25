***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:08
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013047
BIST
16:292.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,05
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:2914,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:2916,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0357
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:29929,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,69
|Açılış
|: 929,99
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,83
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ACSEL
|29,04
|30.963.797
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.932.376
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.040.615
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|21.269.456
|% -4,97
|
|ISSEN
|15,37
|16.779.643
|% -3,82
|
|KONKA
|13,29
|118.737.938
|% -3,49
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,37
|1.418.247.715
|% 0,00
|
|THYAO
|28,30
|1.132.524.001
|% 0,64
|
|SASA
|59,65
|1.040.090.197
|% 1,88
|
|KARSN
|4,84
|926.226.345
|% 7,56
|
|SMRTG
|16,33
|797.966.105
|% 6,04
|
|KARSN
|4,84
|926.226.345
|% 7,56
|
|DOHOL
|3,26
|333.026.792
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|371.353.544
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,37
|1.418.247.715
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|203.155.216
|% 1,33
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8483
|14,8540
|% 0,20
|
|Euro
|16,3588
|16,3699
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5107
|19,6086
|% 0,16
|
|Frank
|15,9244
|16,0203
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,19
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,47
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.125
|6.278
|-29,60
|
|Yarım
|2.961
|3.037
|-14,32
|
|Çeyrek
|1.485
|1.518
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,43
|
Seans Raporu
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