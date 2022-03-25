***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013051
BIST
16:092.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:0914,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0190
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:0916,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0113
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:09932,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 932,90
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|255,60
|116.871.543
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.714.675
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,97
|20.037.642
|% -4,43
|
|KONKA
|13,18
|112.726.695
|% -4,28
|
|ISSEN
|15,31
|15.750.460
|% -4,19
|
|ALKA
|27,96
|26.501.236
|% -3,59
|
|KRDMD
|15,36
|1.376.490.481
|% -0,07
|
|THYAO
|28,26
|1.106.331.279
|% 0,50
|
|SASA
|59,45
|990.762.307
|% 1,54
|
|KARSN
|4,72
|801.608.585
|% 4,89
|
|SMRTG
|16,37
|789.149.150
|% 6,30
|
|KARSN
|4,72
|801.608.585
|% 4,89
|
|DOHOL
|3,26
|323.742.643
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|361.954.119
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,36
|1.376.490.481
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,29
|198.642.419
|% 1,33
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8395
|14,8457
|% 0,15
|
|Euro
|16,3255
|16,3383
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,5301
|19,6280
|% 0,26
|
|Frank
|15,9439
|16,0400
|% 0,50
|
|Riyal
|3,9451
|3,9648
|% 0,19
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,61
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.146
|6.299
|-8,72
|
|Yarım
|2.970
|3.047
|-4,22
|
|Çeyrek
|1.490
|1.523
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,00
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:22SMRTG
Yüzde 6.17 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 745, 101 adet işlem
-
16:21TSGYO
Yüzde 5.66 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 767, 837 adet işlem
-
16:20GLBMD
Yüzde 4.93 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 724, 668 adet işlem
-
16:19EGSER
Yüzde 5.31 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 812, 955 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 38 artarak (% 0.39 ) 2, 429