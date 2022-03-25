***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:24
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013061
BIST
16:322.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,11
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:3214,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0259
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:3216,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0340
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:32930,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,52
|Açılış
|: 930,15
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,83
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ACSEL
|29,04
|30.971.870
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.932.376
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.076.352
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,90
|21.406.562
|% -4,90
|
|ISSEN
|15,39
|16.843.452
|% -3,69
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ALKA
|28,00
|27.198.856
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,35
|1.420.237.414
|% -0,13
|
|THYAO
|28,26
|1.138.652.285
|% 0,50
|
|SASA
|59,60
|1.044.012.335
|% 1,79
|
|KARSN
|4,85
|956.228.233
|% 7,78
|
|SMRTG
|16,27
|801.087.848
|% 5,65
|
|KARSN
|4,85
|956.228.233
|% 7,78
|
|DOHOL
|3,26
|333.082.427
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|372.920.065
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,35
|1.420.237.414
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,29
|203.259.365
|% 1,33
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8474
|14,8519
|% 0,19
|
|Euro
|16,3529
|16,3643
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5132
|19,6110
|% 0,17
|
|Frank
|15,9224
|16,0184
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,21
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-10,82
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.128
|6.281
|-26,48
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|-12,81
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|
Seans Raporu
16:30
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16:44FADE
Yüzde 4.06 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 226, 255 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 16, 612.00 milyon TL de
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16:43AKFGY
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 093, 640 adet işlem
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16:40HURGZ
Yüzde 4.50 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 256, 206 adet işlem
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, SASA, EKGYO