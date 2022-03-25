***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013067
BIST
16:172.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:1714,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0257
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:1716,3651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0367
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:17931,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,47
|Açılış
|: 931,21
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PKENT
|255,60
|116.880.489
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|CEMTS
|20,80
|91.411.429
|% 8,16
|
|AKSA
|43,28
|224.782.493
|% 7,77
|
|AKFGY
|2,82
|110.887.814
|% 7,63
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,90
|21.046.147
|% -4,90
|
|KONKA
|13,17
|113.842.543
|% -4,36
|
|ISSEN
|15,37
|16.583.345
|% -3,82
|
|ALKA
|27,92
|26.934.060
|% -3,72
|
|KRDMD
|15,36
|1.385.151.240
|% -0,07
|
|THYAO
|28,30
|1.113.600.297
|% 0,64
|
|SASA
|59,85
|1.022.371.218
|% 2,22
|
|KARSN
|4,82
|864.309.922
|% 7,11
|
|SMRTG
|16,32
|794.034.659
|% 5,97
|
|KARSN
|4,82
|864.309.922
|% 7,11
|
|DOHOL
|3,25
|329.118.805
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,95
|362.977.625
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,36
|1.385.151.240
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,28
|203.040.336
|% 0,88
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8437
|14,8499
|% 0,17
|
|Euro
|16,3480
|16,3651
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5138
|19,6116
|% 0,17
|
|Frank
|15,9285
|16,0245
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9440
|3,9638
|% 0,17
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,86
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.268
|-7,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-1,68
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-0,82
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,62
|