***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013070
BIST
16:222.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,25
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:2214,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:2216,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0427
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:22930,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,03
|Açılış
|: 930,64
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ACSEL
|29,04
|30.789.238
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.880.489
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.941.880
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,90
|21.046.147
|% -4,90
|
|KONKA
|13,17
|113.842.543
|% -4,36
|
|ISSEN
|15,37
|16.583.345
|% -3,82
|
|ALKA
|27,92
|26.934.060
|% -3,72
|
|KRDMD
|15,36
|1.385.151.240
|% -0,07
|
|THYAO
|28,30
|1.113.600.297
|% 0,64
|
|SASA
|59,85
|1.022.371.218
|% 2,22
|
|KARSN
|4,82
|864.309.922
|% 7,11
|
|SMRTG
|16,32
|794.034.659
|% 5,97
|
|KARSN
|4,82
|864.309.922
|% 7,11
|
|DOHOL
|3,25
|329.118.805
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,95
|362.977.625
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,36
|1.385.151.240
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,28
|203.040.336
|% 0,88
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8456
|14,8525
|% 0,19
|
|Euro
|16,2889
|16,3711
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5139
|19,6118
|% 0,17
|
|Frank
|15,9283
|16,0243
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% 0,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,36
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.268
|-7,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-2,69
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-1,30
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,49
|