***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
25.03.2022 16:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013071
BIST
16:302.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:3014,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:3016,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0359
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:30929,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,87
|Açılış
|: 929,99
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,83
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ACSEL
|29,04
|30.860.444
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.888.669
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.022.940
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,90
|21.201.379
|% -4,90
|
|ISSEN
|15,36
|16.777.339
|% -3,88
|
|KONKA
|13,27
|118.288.873
|% -3,63
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|KRDMD
|15,35
|1.415.978.986
|% -0,13
|
|THYAO
|28,28
|1.131.151.279
|% 0,57
|
|SASA
|59,60
|1.038.437.103
|% 1,79
|
|KARSN
|4,83
|921.393.504
|% 7,33
|
|SMRTG
|16,32
|797.166.842
|% 5,97
|
|KARSN
|4,83
|921.393.504
|% 7,33
|
|DOHOL
|3,26
|332.982.194
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,93
|371.071.635
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,35
|1.415.978.986
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,29
|203.123.725
|% 1,33
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8483
|14,8530
|% 0,19
|
|Euro
|16,3584
|16,3709
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5079
|19,6057
|% 0,14
|
|Frank
|15,9272
|16,0231
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9443
|3,9640
|% 0,17
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,10
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.124
|6.277
|-30,61
|
|Yarım
|2.960
|3.036
|-14,81
|
|Çeyrek
|1.485
|1.518
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,28
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:43XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 16, 612.00 milyon TL de
-
16:43AKFGY
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 093, 640 adet işlem
-
16:40HURGZ
Yüzde 4.50 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 256, 206 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, SASA, EKGYO
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 17 artarak (% 0.37 ) 1, 967